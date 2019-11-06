Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alle lieben Diggy

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Der Aufstand der Postboten/Der König der Lüfte

Folge 12: Der Aufstand der Postboten/Der König der Lüfte

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Als die Postboten beschließen, sich gegen Hunde zur Wehr zu setzen, die ihnen nachstellen, muss auch Diggy vor Gericht. Im Anschluss helfen Diggy und Daisy dem Organisator einer Flugshow, dessen Hauptattraktion, die Kunstfliegerin Lottie, entführt worden ist. Rechte: Your Family Entertainment

