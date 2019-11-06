Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12: Der Aufstand der Postboten/Der König der Lüfte
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Als die Postboten beschließen, sich gegen Hunde zur Wehr zu setzen, die ihnen nachstellen, muss auch Diggy vor Gericht. Im Anschluss helfen Diggy und Daisy dem Organisator einer Flugshow, dessen Hauptattraktion, die Kunstfliegerin Lottie, entführt worden ist. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment