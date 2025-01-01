Alles oder Nichts
Folge 47: Frohes neues Jahr!
24 Min.
Als Jenni und Tarek an Silvester zusammen im Aufzug stecken bleiben, kommt es zu einem unerwarteten Moment. Boris lädt Melissa in den Club ein und zum ersten Mal nach langer Zeit kann sie abschalten. Basti schwebt erst auf Wolke 7, um dann hart auf dem Boden der Realität aufzuschlagen ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© SAT.1 emotions