Staffel 3 Folge 22
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 22: Die Bestie
06.11.2019
Auf dem Operationstisch des alphateams liegt ein schwer verletztes sechsjähriges Mädchen, das mit seinem Vater Manfred Biehl bei einem Autounfall verunglückt ist. Dr. Scheu wird stutzig: Woher stammen die seltsamen Blutergüsse und vor allem die Reste vom Klebeband, die er bei dem Kind findet? Bei Oberschwester Gisela schrillen die Alarmglocken, als sich herausstellt, dass die Biehls zwei Söhne, aber keine Tochter haben - sie informiert die Polizei ... Rechte: Sat.1
