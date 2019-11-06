Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 3Folge 22vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Bestie

Die BestieJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 22: Die Bestie

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auf dem Operationstisch des alphateams liegt ein schwer verletztes sechsjähriges Mädchen, das mit seinem Vater Manfred Biehl bei einem Autounfall verunglückt ist. Dr. Scheu wird stutzig: Woher stammen die seltsamen Blutergüsse und vor allem die Reste vom Klebeband, die er bei dem Kind findet? Bei Oberschwester Gisela schrillen die Alarmglocken, als sich herausstellt, dass die Biehls zwei Söhne, aber keine Tochter haben - sie informiert die Polizei ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen