Alphateam - Die Lebensretter im OP
10 StaffelnAb 12
10 StaffelnAb 12
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Blitzschnell erste Diagnosen stellen, Lebensfunktionen sichern, in Sekundenbruchteilen die richtige Entscheidung treffen - das können nur die besten Ärzte und Schwestern. Fiebern Sie mit, wenn das Team der Hamburger Hansaklinik alles gibt, um Leben zu retten. Dass bei dem täglichen Stress private Konflikte nicht ausbleiben, versteht sich von selbst. Das elfköpfige Ärzte- und Pflegepersonal erlebt dramatische Krisen, Beziehungen zerbrechen und entstehen neu.
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1