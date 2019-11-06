Staffel 5Folge 23vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 23: Schrecklicher Verdacht
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Andreas verdächtigt einen Patienten, ein gesuchter Einbrecher zu sein. Alle Indizien sprechen gegen den Mann - vor allem die Biss-Spuren eines Hundes ... Das jüdische Mädchen Miriam und der junge Edgar wurden vor einer brennenden Villa aufgefunden. Miriams Verletzungen sind oberflächlich, den Jungen hat es schwerer erwischt. Als Dr. Scheu und Dr. Pacek auf Edgars Unterarm ein Hakenkreuz entdecken, keimt in ihnen ein schrecklicher Verdacht ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6