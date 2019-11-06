Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 24vom 06.11.2019
Nervenkrieg

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 24: Nervenkrieg

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Katja Müller wird ärztlich versorgt, nachdem sie vor ein Auto gelaufen ist. Sie gibt an, in Panik gehandelt zu haben, da sie sicher ist, dass ihr Mann sie umbringen will. Als Dr. Vonderwerth ihren Gatten Knut auf die Vorwürfe anspricht, wiegelt er ab. Dr. Scheu kümmert sich unterdessen um den Teenie-Star Mark Bond, der nach ertapptem Seitensprung von seiner Freundin Nathalie die Treppe runtergestoßen wurde. Doch das ist nicht sein einziges Problem. Rechte: Sat.1

