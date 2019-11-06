Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 8Folge 5vom 06.11.2019
Traurige Wahrheit

Folge 5: Traurige Wahrheit

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als die AIPlerin Charlotte den Zahnarzt Rainer Decker behandelt, der mit einer Schnittwunde eingeliefert wurde, hat sie den Verdacht, er könne an Parkinson leiden. Pfleger Till erzählt dem Patienten versehentlich davon, woraufhin sich Decker das Leben nehmen will. Unterdessen geht im alphateam die Angst vor Entlassungen um. Besonders Brenneke leidet unter dem Gerücht, das er selbst in die Welt gesetzt hat. Rechte: Sat.1

