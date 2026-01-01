American Food Trip - mit Guy Fieri
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
American Food Trip - mit Guy Fieri
Moderator und Koch Guy Fieri reist quer durch die Vereinigten Staaten und besucht dort Diner, Drive-Ins und Spelunken, die für ihr grandioses und außergewöhnliches Essen bekannt sind. Jede Folge hat ein bestimmtes kulinarisches Thema, und Guy besucht thematisch passende Lokale, interagiert mit den Köchen und gibt seine Meinung zum Essen ab.
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/