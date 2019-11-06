Anwälte im Einsatz
Folge 5: Nanny unter Verdacht
Folge vom 06.11.2019
Der 23-jährigen Nanny Jasmin Groth wird die Mittäterschaft bei einem Einbruch im Haus ihrer Arbeitgeber vorgeworfen. Jasmin bestreitet, dass sie Familie Schröder etwas gestohlen hat, doch die Indizien belasten sie schwer. Anwältin Barbara von Minckwitz nimmt sich der jungen Frau an und stößt dabei auf einige dunkle Geheimnisse der Familie. Rechte: Sat.1
