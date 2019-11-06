Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Anwälte im Einsatz

Nanny unter Verdacht

Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Nanny unter Verdacht

Nanny unter VerdachtJetzt ohne Werbung streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 5: Nanny unter Verdacht

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der 23-jährigen Nanny Jasmin Groth wird die Mittäterschaft bei einem Einbruch im Haus ihrer Arbeitgeber vorgeworfen. Jasmin bestreitet, dass sie Familie Schröder etwas gestohlen hat, doch die Indizien belasten sie schwer. Anwältin Barbara von Minckwitz nimmt sich der jungen Frau an und stößt dabei auf einige dunkle Geheimnisse der Familie. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen