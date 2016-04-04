Zur falschen Zeit am falschen OrtJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 52: Zur falschen Zeit am falschen Ort
46 Min.Folge vom 04.04.2016
Nach einem Ehekrach übernachtet Paul in seiner alten Studentenbude, die er an seinen Kumpel Jens vermietet hat. Am nächsten Morgen folgt der Schock: Eine tote Frau liegt im Badezimmer. Die beiden Männer brauchen Anwalt Bernd Römer, um ihre Unschuld zu beweisen. Doch die Todesumstände geben Rätsel auf und schon bald kann Jens seinen Freunden nicht mehr vertrauen. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1