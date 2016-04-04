Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 52vom 04.04.2016
Nach einem Ehekrach übernachtet Paul in seiner alten Studentenbude, die er an seinen Kumpel Jens vermietet hat. Am nächsten Morgen folgt der Schock: Eine tote Frau liegt im Badezimmer. Die beiden Männer brauchen Anwalt Bernd Römer, um ihre Unschuld zu beweisen. Doch die Todesumstände geben Rätsel auf und schon bald kann Jens seinen Freunden nicht mehr vertrauen. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

