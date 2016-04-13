Ich will doch nur schön sein!Jetzt ohne Werbung streamen
Folge 59: Ich will doch nur schön sein!
45 Min.Folge vom 13.04.2016Ab 12
Katja Pohl fällt aus allen Wolken! Ihre 16-jährige Tochter Jasmin hat sich die Brüste vergrößern lassen, ohne elterliche Zustimmung. Und das Ergebnis ist eine Katastrophe! Mit Hilfe von Rechtsanwältin Brygida Braun will Katja gegen den Schönheitschirurgen vorgehen. Doch dafür müssen sie ihn erst einmal finden ...
