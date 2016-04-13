Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Staffel 3Folge 59vom 13.04.2016
45 Min.Folge vom 13.04.2016Ab 12

Katja Pohl fällt aus allen Wolken! Ihre 16-jährige Tochter Jasmin hat sich die Brüste vergrößern lassen, ohne elterliche Zustimmung. Und das Ergebnis ist eine Katastrophe! Mit Hilfe von Rechtsanwältin Brygida Braun will Katja gegen den Schönheitschirurgen vorgehen. Doch dafür müssen sie ihn erst einmal finden ...

