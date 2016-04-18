Anwälte im Einsatz
Folge 62: Du gehörst mir!
46 Min.Folge vom 18.04.2016Ab 12
Hartz-IV-Empfängerin Vera Kröne ist entsetzt: Ihr Sachbearbeiter bei der Arge will Sex von ihr! Ansonsten will er ihr alle Leistungen streichen. Als der Arge-Mitarbeiter niedergestochen wird, steht die 36-jährige plötzlich unter Verdacht. Rechtsanwältin Brygida Braun unternimmt alles, um die Unschuld ihrer Mandantin zu beweisen und dem Arge-Sachbearbeiter das Handwerk zu legen. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
