Anwälte im Einsatz

Du gehörst mir!

Staffel 3Folge 62vom 18.04.2016
Du gehörst mir!

Anwälte im Einsatz

Folge 62: Du gehörst mir!

46 Min.Folge vom 18.04.2016Ab 12

Hartz-IV-Empfängerin Vera Kröne ist entsetzt: Ihr Sachbearbeiter bei der Arge will Sex von ihr! Ansonsten will er ihr alle Leistungen streichen. Als der Arge-Mitarbeiter niedergestochen wird, steht die 36-jährige plötzlich unter Verdacht. Rechtsanwältin Brygida Braun unternimmt alles, um die Unschuld ihrer Mandantin zu beweisen und dem Arge-Sachbearbeiter das Handwerk zu legen.

