Anwälte im Einsatz
Folge 69: Caro außer Kontrolle
46 Min.Folge vom 27.04.2016Ab 12
Schock für Simone: Ihre 15-jährige Tochter wird nach einem bewaffneten Raubüberfall von der Polizei festgenommen! Angeblich braucht das Mädchen dringend Geld, weil sie erpresst wird. Aber von wem? Und weswegen? Rechtsanwalt Claus Pinkerneil muss all seinen juristischen Spürsinn aufwenden, um hinter Caros Geheimnis zu kommen. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
