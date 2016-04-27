Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Caro außer Kontrolle

Staffel 3Folge 69vom 27.04.2016
Caro außer Kontrolle

Anwälte im Einsatz

Folge 69: Caro außer Kontrolle

46 Min.Folge vom 27.04.2016Ab 12

Schock für Simone: Ihre 15-jährige Tochter wird nach einem bewaffneten Raubüberfall von der Polizei festgenommen! Angeblich braucht das Mädchen dringend Geld, weil sie erpresst wird. Aber von wem? Und weswegen? Rechtsanwalt Claus Pinkerneil muss all seinen juristischen Spürsinn aufwenden, um hinter Caros Geheimnis zu kommen. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

Anwälte im Einsatz
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

