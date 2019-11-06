Anwälte im Einsatz
Folge 86: Mit harten Bandagen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Natalie Baier ist fassungslos: Nach einem Gewehrschuss findet sie ihren Sohn bewusstlos im Garten. Hinter den gefährlichen Schießübungen steckt offenbar ihr Ex-Mann, der nach 10 Jahren plötzlich aufgetaucht ist und aus dem 16-Jährigen einen richtigen Mann machen will. Rechtsanwalt Bernd Römer unternimmt alles, um den Ex seiner Mandantin von dem Schüler fernzuhalten. Doch plötzlich sind der Teenager und sein Vater verschwunden. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1