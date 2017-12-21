Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Anwälte im Einsatz

Überstürzte Flucht

SAT.1Staffel 3Folge 95vom 21.12.2017
Joyn Plus
Überstürzte Flucht

Überstürzte FluchtJetzt ohne Werbung streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 95: Überstürzte Flucht

45 Min.Folge vom 21.12.2017Ab 12

Eine Polizeistreife stoppt ein gestohlenes Auto. Die Polizisten staunen nicht schlecht, als sie die Diebe stellen: Die Fahrerin ist minderjährig und auf der Rückbank schläft ein fünfjähriger Junge. Rechtsanwalt Giorgio Forliano nimmt sich der kleinen Autodiebin an. Doch das Einzige, was sie ihm verrät: Der Junge schwebt in höchster Gefahr! Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen