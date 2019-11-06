Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Das GeisterbootJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 12: Das Geisterboot
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Sturm kommt auf und die Babaloos suchen Schutz in einem nahe gelegenen Boot, auf dem es angeblich spukt. Das Gespenst entpuppt sich jedoch als ein sehr freundlicher, alter Stiefel, der ihnen hilft. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment