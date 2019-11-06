Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Babaloos

Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Geisterboot

Das GeisterbootJetzt ohne Werbung streamen

Babaloos

Folge 12: Das Geisterboot

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Sturm kommt auf und die Babaloos suchen Schutz in einem nahe gelegenen Boot, auf dem es angeblich spukt. Das Gespenst entpuppt sich jedoch als ein sehr freundlicher, alter Stiefel, der ihnen hilft. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos

Babaloos

Alle 2 Staffeln und Folgen