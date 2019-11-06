Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 14: Die Nadel im Heuhaufen
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Frau Verirrdichnicht, der neue Kompass, hat ihre Nadel verloren und verliert völlig das Gleichgewicht. Hypnotisiert von Tante Pick, findet sie schließlich den Ort wieder, wo sie die Nadel verloren hat: im Heuhaufen! Rechte: Your Family Entertainment
