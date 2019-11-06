Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babaloos

Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
Die Nadel im Heuhaufen

Folge 14: Die Nadel im Heuhaufen

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Frau Verirrdichnicht, der neue Kompass, hat ihre Nadel verloren und verliert völlig das Gleichgewicht. Hypnotisiert von Tante Pick, findet sie schließlich den Ort wieder, wo sie die Nadel verloren hat: im Heuhaufen! Rechte: Your Family Entertainment

