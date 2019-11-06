Staffel 2Folge 15vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 15: Glück gehabt
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Klein Schlürf und Baby Wisch fahren heimlich mit Kevins Buggy an den Strand und gegen einen Felsen. Das Auto landet im Wasser und verliert Benzin. Die Babaloos eilen zur Hilfe, um eine Katastrophe zu verhindern. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment