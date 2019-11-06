Staffel 2Folge 16vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 16: Das Osterei
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Klein Schlürf und Baby Wisch zerdeppern beim Spielen ein Osterei, das Kevin gemalt hat. Sie wollen aus dem Nest der Ente Ersatz holen und werden aber von der wütenden Entenmama verfolgt. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment