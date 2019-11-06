Staffel 2Folge 17vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 17: Rettet den Strand
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch und Klein Schlürf wollen am Strand spielen, finden dort aber eine einzige Müllhalde und darunter auch den verbeulten Herrn Recycle. Gemeinsam mit den anderen Babaloos starten sie eine große Aufräumaktion. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment