Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 2: Die eifersüchtige Krabbe
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Tante Pick trifft auf eine Krabbe, die sich als idealer Tanzpartner entpuppt. Aber als sie ihren neuen Freund den anderen Babaloos vorstellen möchte, reagiert dieser eifersüchtig und entführt Tante Pick... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment