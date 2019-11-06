Staffel 2Folge 22vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 22: Die Schwestern Lauf und Kletter
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die ziemlich ramponierten Schwestern Lauf und Kletter haben einen bösen Streit und wollen sich für immer trennen. Um die Schwestern wieder zusammen zu bringen, reparieren die Babaloos sie. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment