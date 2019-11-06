Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Babaloos

Staffel 2Folge 23vom 06.11.2019
Joyn Plus
Klein Bimmel schlägt Alarm

Klein Bimmel schlägt AlarmJetzt ohne Werbung streamen

Babaloos

Folge 23: Klein Bimmel schlägt Alarm

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Baby Wisch und Klein Schlürf treffen den Landstreicher Klein Bimmel und nehmen ihn mit. Aber Tante Pick besteht darauf, dass nur ein Babaloo, der auch eine Aufgabe hat, in die Familie aufgenommen wird... Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos

Babaloos

Alle 2 Staffeln und Folgen