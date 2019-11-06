Staffel 2Folge 26vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 26: Das Papierflugzeug
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos spielen mit Kevins Papierflugzeug und unternehmen immer waghalsigere Flüge. Auf ihrem letzten Flug geraten sie in einen Wirbelwind und können nicht mehr landen... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment