Babaloos

Staffel 2Folge 28vom 06.11.2019
Wer ist ein Angsthase?

Folge 28: Wer ist ein Angsthase?

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Herr Schwapp liest Baby Wisch, Klein Schlürf und Teddy die Geschichte vom abscheulichen Schneemenschen vor. Daraufhin verkleidet Teddy sich und jagt Klein Schlürf und Baby Wisch einen riesigen Schreck ein... Rechte: Your Family Entertainment

