Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 3: Eine klebrige Angelegenheit
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos wollen ein Käsefondue aufwärmen. Dabei gerät der Topf ins Wanken und der Käse verteilt sich über den gesamten Wohnwagen. Doch einige Babaloos bleiben in den Käsestricken gefangen... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment