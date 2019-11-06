Staffel 2Folge 31vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 31: Blumen für Herrn Blumenschön
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Herr Blumenschön ist traurig, weil er im Urlaub nie benutzt wird. Die Anderen machen sich auf die beschwerliche Suche nach Blumen für ihn, werden fündig und machen ihn damit überglücklich. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment