Staffel 2Folge 32vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 32: Fliegen will gelernt sein
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein kleines Rotkehlchen macht eine Bauchlandung bei seinem ersten Flugversuch. Fortan bemühen sich Tante Pick und Mama Wisch, ihm das Fliegen beizubringen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment