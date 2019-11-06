Staffel 2Folge 34vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 34: Zuhause ist's am schönsten
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Klein Schlürf und Baby Wisch haben genug davon, immer von Tante Pick reglementiert zu werden. Sie reißen aus und treffen auf Frau Blech, die ihnen das Leben in Freiheit zeigt. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment