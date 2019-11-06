Staffel 2Folge 35vom 06.11.2019
Der MärchenprinzJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 35: Der Märchenprinz
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Klein Putz nimmt das Märchen vom Froschkönig für bare Münze und glaubt, sie müsse nur den Frisch im Teich nebenan küssen, um den Märchenprinzen ihres Lebens zu finden. Klein Kritzel springt ein. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment