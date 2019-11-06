Staffel 2Folge 38vom 06.11.2019
Streik bei den BabaloosJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 38: Streik bei den Babaloos
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Es regnet in Strömen und das Fenster im Wohnwagen lässt sich nicht schließen. Nur die Werkzeuge können es reparieren. Doch die verweigern ihren Dienst, da sie von Tante Pick beleidigt worden sind. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment