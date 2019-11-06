Staffel 2Folge 39vom 06.11.2019
Der große KünstlerJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 39: Der große Künstler
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Tante Pick steht Klein Klecks für ein Porträt Modell. Sie werden dabei von einem Eichhörnchen beobachtet, dass Tante Pick kurzerhand entführt. In seinem Versteck beweist es, wer der wahre Künstler ist. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment