Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Babaloos

Staffel 2Folge 39vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der große Künstler

Der große KünstlerJetzt ohne Werbung streamen

Babaloos

Folge 39: Der große Künstler

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Tante Pick steht Klein Klecks für ein Porträt Modell. Sie werden dabei von einem Eichhörnchen beobachtet, dass Tante Pick kurzerhand entführt. In seinem Versteck beweist es, wer der wahre Künstler ist. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos

Babaloos

Alle 2 Staffeln und Folgen