Babaloos

Staffel 2Folge 40vom 06.11.2019
Folge 40: Onkel Schneid ist einsam

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Onkel Schneid ist seines Messerlebens überdrüssig. Er glaubt, dass die Anderen ihn wegen seiner gefährlich scharfen Klinge meiden. Er setzt alles daran, dass seine Klinge stumpf wird. Rechte: Your Family Entertainment

