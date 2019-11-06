Staffel 2Folge 42vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 42: Angst verleiht Flügel
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos veranstalten ein Wettrennen. Als Herr Schwapp und Frau Saug völlig erschöpft aufgeben wollen, setzt sich eine Fliege die von einer Fledermaus verfolgt wird, auf Herrn Schwapps Rand... Rechte: Your Family Entertainment
