Staffel 2Folge 44vom 06.11.2019
Tante Pick hat einen SonnenstichJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 44: Tante Pick hat einen Sonnenstich
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Tante Pick hat einen Sonnenstich. Sie rennt durch den Sand, redet wirres Zeug und fragt jeden, ob er ihre Brille gesehen hat. Aber den Babaloos gelingt es, sie einzufangen und mit ein paar Eiswürfeln wieder abzukühlen. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment