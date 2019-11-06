Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 46vom 06.11.2019
6 Min.Folge vom 06.11.2019

Klein Fröhlich hat sich in Tante Pick verliebt und singt ihr, begleitet von Herrn Klingklang, ein Ständchen vor. Fälschlicherweise hält Tante Pick Herrn Klingklang für den Verehrer und verliebt sich ihrerseits in diesen. Rechte: Your Family Entertainment

