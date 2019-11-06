Staffel 2Folge 46vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 46: Tante Pick ist verliebt
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Klein Fröhlich hat sich in Tante Pick verliebt und singt ihr, begleitet von Herrn Klingklang, ein Ständchen vor. Fälschlicherweise hält Tante Pick Herrn Klingklang für den Verehrer und verliebt sich ihrerseits in diesen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment