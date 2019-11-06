Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babaloos

Staffel 2Folge 47vom 06.11.2019
DR. Schepper in Nöten

Babaloos

Folge 47: DR. Schepper in Nöten

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Dr. Schepper ist in heller Aufregung. Der Hahn, der sich vor dem Wohnmobil platziert hat, weckt die ganze Familie viel zu früh. Also veranstalten die Babaloos ein Rennen und stacheln den Hahn dazu an, ihnen zu folgen... Rechte: Your Family Entertainment

