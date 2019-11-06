Staffel 2Folge 49vom 06.11.2019
Folge 49: Naschen mit Folgen
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Klein Schlürf und Baby Wisch klauen aus einem Bienenstock Honig. Das macht den Bienenschwarm wütend. Mit einem Glas Marmelade gelingt es den Babaloos, die Bienen abzulenken und sich selber in Sicherheit zu bringen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment