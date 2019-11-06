Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babaloos

Staffel 2Folge 49vom 06.11.2019
Naschen mit Folgen

Folge 49: Naschen mit Folgen

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Klein Schlürf und Baby Wisch klauen aus einem Bienenstock Honig. Das macht den Bienenschwarm wütend. Mit einem Glas Marmelade gelingt es den Babaloos, die Bienen abzulenken und sich selber in Sicherheit zu bringen. Rechte: Your Family Entertainment

