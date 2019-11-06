Staffel 2Folge 54vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 54: Das mitternächtliche Bad
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Geschwister Mampf finden ihr Tellerleben langweilig. Sie wollen Spaß und so wie Klein Kritzel und Klein Putz um Mitternacht unterm Sternenhimmel schwimmen gehen. Sorglos stürzen sie sich in die Fluten. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment