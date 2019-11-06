Staffel 2Folge 58vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 58: Finger weg von Tante Spar
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Teddy und Klein Frisbee befürchten, dass Kevin spart, um sich neue Spielsachen zu kaufen und sie womöglich ausrangiert im Schrank landen. Deshalb versuchen die anderen Babaloos, Tante Spar das Geld abzuluchsen... Rechte: Your Family Entertainment
