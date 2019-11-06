Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babaloos

Staffel 2Folge 59vom 06.11.2019
Folge 59: Herr Guckmichan

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Weil Herr Guckmichan den Babaloos erklärt, wie sie mehr aus ihrem Typ machen können, verändern alle ihr Aussehen. Klein Kritzel ist entsetzt und bringt ihn dazu, sein eigenes Spiegelbild zu betrachten... Rechte: Your Family Entertainment

