Staffel 2Folge 59vom 06.11.2019
Herr GuckmichanJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 59: Herr Guckmichan
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Weil Herr Guckmichan den Babaloos erklärt, wie sie mehr aus ihrem Typ machen können, verändern alle ihr Aussehen. Klein Kritzel ist entsetzt und bringt ihn dazu, sein eigenes Spiegelbild zu betrachten... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment