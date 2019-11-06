Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 7: Meister Vielzweck
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Meister Vielzweck, ein Schweizer Messer, gesellt sich zu den Babaloos. Tante Pick freundet sich mit ihm an und erklärt alle anderen Messer für überflüssig. Enttäuscht wollen die anderen Messer die Babaloos verlassen... Rechte: Your Family Entertainment
