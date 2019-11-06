Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Das WettrennenJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 8: Das Wettrennen
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos beschließen teamweise um die Wette Schlitten zu fahren. Um zu gewinnen, ölt Baby Wisch Klein Frisbee mit Olivenöl ein, was dazu führt, dass die beiden abheben und in einem Baum landen Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment