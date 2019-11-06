Geht's auch ohne Hexerei?Jetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 6: Geht's auch ohne Hexerei?
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi hext beim Fangen-Spiel auf dem Schulhof. Florian und Marita sind verärgert: Immer diese Hexerei! Bibi protestiert, sie könne auch ohne hexen gewinnen. Also schlagen ihre Freunde einen Wettkampf Hexen gegen Nichthexen vor. Bibi tritt mit Schubia gegen die beiden an. Karla Kolumna wird Schiedsrichterin und entwirft eine Wettkampfstrecke mit Hindernissen zu den Echohöhlen. Dort kommen die Kinder den beiden Gaunern Hinki und Pinki in die Quere. Das hat turbulente Folgen! Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx