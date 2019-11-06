Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

Geht's auch ohne Hexerei?

Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Geht's auch ohne Hexerei?

Bibi Blocksberg

Folge 6: Geht's auch ohne Hexerei?

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi hext beim Fangen-Spiel auf dem Schulhof. Florian und Marita sind verärgert: Immer diese Hexerei! Bibi protestiert, sie könne auch ohne hexen gewinnen. Also schlagen ihre Freunde einen Wettkampf Hexen gegen Nichthexen vor. Bibi tritt mit Schubia gegen die beiden an. Karla Kolumna wird Schiedsrichterin und entwirft eine Wettkampfstrecke mit Hindernissen zu den Echohöhlen. Dort kommen die Kinder den beiden Gaunern Hinki und Pinki in die Quere. Das hat turbulente Folgen! Rechte: Kiddinx

