Body Check

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11

Folge 11

Body Check

Folge 11: Folge 11

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Glänzendes Haar durch intensives Bürsten, strahlend weiße Zähne mit Backpulver - wer nicht jede Menge Geld für teure Kosmetik loswerden will, setzt auf alte Weisheiten. "Body Check" präsentiert die Top 7 der Schönheitslügen. Weitere Themen: Strähnchentest / "Mami-Makeover" / Dr. Know Mundgeruch / Rote Nägel vs. Nude Look / Umstyling auf dem Land Rechte: SIXX

