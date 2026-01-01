Body Check
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Body Check
Fit für den Sommer? Das sixx-Magazin "Body Check" macht Körper und Geist für die heiße Jahreszeit startklar! Hier dreht sich alles um das größte Wunder der Natur - dem menschlichen Körper. All seine Facetten werden unterhaltsam aufgezeigt: von Schönheits-OPs und Diäten über Beauty-Berufe und eine gesunde Haut bis hin zu Wellness und Sexualität.
Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SIXX
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