Staffel 10Folge 112vom 06.11.2019
Durchgangsverkehr: Mit wie vielen Männern hattest Du Sex?Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 112: Durchgangsverkehr: Mit wie vielen Männern hattest Du Sex?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Thomas ist unglücklich und verunsichert. Er weiß nicht, ob sein kleiner Sohn Niclas wirklich von ihm ist. Er kann seiner Freundin Anne einfach nicht mehr vertrauen - dafür ist zu viel vorgefallen. Auch die Geschwister Linda und Elisabeth möchten nach langer Zeit endlich Klarheit, ob sie die leiblichen Kinder von Christoph sind - der zweifelt selbst und behauptet sogar, dass seine Ex damals anschaffen ging und die Töchter auch von Freiern stammen könnten. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1