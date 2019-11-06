Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 10Folge 46vom 06.11.2019
Monsterweib - Meine Kurven machen süchtig!

Folge 46: Monsterweib - Meine Kurven machen süchtig!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

"In der Gruppe sagen die Männer: Ihh, bist du fett! Aber wenn sie alleine sind, baggern sie dich an" - davon ist Yvonne, 150 Kilo bei 1,70 m überzeugt. "Ich bin dick, sexy und trage auch bauchfrei - wem es nicht passt, der muss halt wegschauen!" Da hat Marion ganz andere Erfahrungen gemacht - sie meint, ihre Körperfülle sei schuld daran, dass sie keinen Mann findet. Bunte Gäste, pro und contra - Britt sorgt wieder für beste Unterhaltung! Rechte: Sat.1

