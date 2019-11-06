Staffel 11Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Bankrotterklärung: Unsere Liebe steht vor dem Aus!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Beziehung von Micha und Mirja steht kurz vor dem Aus. Ständig drängt sich Mirjas Mutter zwischen das Paar und verlangt, dass sich Mirja von ihrem Freund trennt. Micha hingegen will, dass seine Freundin endlich zu ihm steht und verlangt bei Britt eine Entscheidung. Rechte: Sat.1
