Staffel 11Folge 121vom 06.11.2019
Folge 121: Britts Überraschungs-Show: Bist du gefasst auf alles?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heute jagt ein emotionales Highlight das nächste! So auch bei Wolfgang, der seiner großen Liebe Nancy einen Heiratsantrag machen möchte - einziger Haken: Am Vorabend haben die beiden sich so heftig gestritten, dass Wolfgang nun völlig verunsichert ist. Auch Uwe hat Großes vor: Er möchte seine Ex Susann zurückgewinnen. Wie wird sie darauf reagieren? Es wird spannend! Rechte: Sat.1
